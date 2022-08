BVB kann Fink zurückholen – Ersatz im Anflug?

Die Chancen auf den Durchbruch bei den Dortmunder Profis waren für Bradley Fink zu klein. Am Mittwoch schloss sich der 19-jährige Stürmer dem FC Basel an, unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2026. Der BVB kassiert bis zu eine Million Euro Ablöse – und kann Fink zurückholen.

Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde zwar keine klassische Rückkaufoption vereinbart, es existiere allerdings ein Zugriffsrecht. Sollte Fink in der Schweizer Heimat durchstarten, kann Borussia Dortmund den U20-Nationalspieler zurückholen.

„Einige Kandidaten, die wir durchleuchten“

Beim BVB war der Angreifer in dieser Saison fester Bestandteil des Drittliga-Teams, stand in allen vier Saisonspielen in der Startelf und erzielte einen Treffer. Logisch, dass man sich nun nach einem Ersatz umschaut. „Wir suchen einen großgewachsenen Stürmer, der torgefährlich ist und Entwicklungspotenzial hat“, sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23.

Im Fokus befinden sich „einige Kandidaten, die wir durchleuchten. Ich freue mich, dass ich dabei die Unterstützung von großen Teilen der Scouting-Abteilung habe.“ Der in Medien gehandelte italienische U19-Nationalspieler Tommaso Mancini (18) von Drittligist LR Vicenza ist laut Preuß allerdings kein Thema.