Gentner wechselt in die Schweiz

Christian Gentner kehrt Deutschland den Rücken und heuert in der Schweiz an. Wie der FC Luzern verkündet, hat der 35-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis kommenden Sommer unterschrieben. Per Option kann das Arbeitspapier um eine Saison verlängert werden.

Sportchef Remo Meyer freut sich über die Zusage des Routiniers: „Mit seiner unglaublichen Erfahrung wird er der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen können und uns nach den Abgängen von Dave Zibung und Christian Schwegler eine Lücke schließen. Zudem sind wir überzeugt, dass die Qualitäten von Christian Genter uns auch sportlich helfen werden, die junge Mannschaft in der kommenden Saison weiter entwickeln zu können.“