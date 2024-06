Köln hat auch bei Kainz gute Karten

Der 1. FC Köln kann nun offenbar auch auf den Verbleib von Florian Kainz hoffen. ‚Sky‘ berichtet von positiven Signalen, die der Offensivspieler aus Österreich in Gesprächen am vergangenen Wochenende gesendet hat. Entsprechende herrsche Optimismus am Geißbockheim, dass der Rechtsfuß den Gang in die zweite Liga mitmacht. Zuvor bekannten sich bereits Jan Thielmann (22) und Timo Hübers (27) zum FC.

Derweil scheinen sich die Kölner auch die Zusage von Stürmertalent Mansour Ouro-Tagba zu sichern. Der 19-Jährige steht laut ‚Sky‘ vor dem ablösefreien Wechsel von 1860 München in die Domstadt. Geplant ist ob der Kölner Transfersperre allerdings erstmal eine Leihe zum Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.