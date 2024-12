FC Arsenal: Neuer Favorit auf den Sportdirektor-Posten?

Dan Ashworth eröffnet sich womöglich eine neue Herausforderung. Der ‚Telegraph‘ bringt den 53-jährigen Funktionär mit dem freien Sportdirektor-Posten beim FC Arsenal in Verbindung. In gleicher Funktion war der Engländer bis vor kurzem bei Ligakonkurrent Manchester United tätig.

Die Gunners befinden sich schon eine Weile auf der Suche nach einem Sportdirektor, nachdem Edú sein Amt Anfang November niedergelegt hatte. In London werden diverse Namen diskutiert, darunter unter anderem auch die Deutschen Simon Rolfes und Per Mertesacker. Dem Bericht zufolge könnte die freundschaftliche Beziehung zu Richard Garlick, Arsenals Geschäftsführer Sport, Asworth in die Pole Position bugsieren.