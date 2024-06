Elversberg verlängert mit Keeper Kristof

Nicolas Kristof (24) bleibt der SV Elversberg erhalten. Wie der Verein bekanntgibt, wird der Vertrag mit dem Keeper bis 2027 verlängert. „Nicolas hat sich stetig gesteigert und gezeigt, dass er ein verlässlicher Rückhalt in der 2. Bundesliga ist. Darüber hinaus ist er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel“, lässt sich SVE-Sportvorstand Ole Book zitieren.

Kristof war 2021 von Astoria Walldorf an die Kaiserlinde gewechselt und stand in der abgelaufenen Saison in 33 Ligapartien für Elversberg im Tor. Viermal spielte der Österreicher dabei zu null. „In den vergangenen Jahren ist hier sehr viel gewachsen, allgemein im Verein und auch innerhalb der Mannschaft. Die Herausforderungen bleiben groß, aber ich freue mich darauf, sie zusammen mit dem Team anzugehen und unseren Weg auch weiterhin bestmöglich fortzuführen“, erklärt der Schlussmann.