OP: Saka-Verletzung schlimmer als gedacht

Der FC Arsenal muss voraussichtlich sogar bis März auf Bukayo Saka verzichten. „Er wurde operiert und alles ist gut verlaufen, aber leider wird er viele Wochen, wahrscheinlich sogar mehr als zwei Monate, ausfallen. Ich weiß nicht genau, wie lange er nicht zur Verfügung stehen wird. Es wird davon abhängen, wie das Narbengewebe zu heilen beginnt“, ließ Trainer Mikel Arteta nach dem gestrigen 1:0-Sieg gegen Ipswich Town durchblicken.

Damit würde Saka wichtige Ligapartien gegen Manchester City, Tottenham Hotspur und Newcastle United sowie die letzten beiden Spieltage der Champions League-Gruppenphase gegen Dinamo Zagreb und den FC Girona verpassen. Auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen die Gunners trotz der langen Ausfallzeit des 23-Jährigen nicht. „Sein Ersatz wird das Team sein. Es gab Momente, in denen heute Abend (gegen Ipswich, Anm. d. Red.) alles gut lief, und andere, in denen wir sehen konnten, dass es noch viel zu tun gibt. Aber ich bin sicher, dass wir es schaffen werden. Wir müssen uns auf die Mannschaft verlassen und nicht auf Einzelpersonen“, so Arteta.