BVB: Bleibt Sancho per Tauschdeal?

Bei Borussia Dortmund feilt man an Lösungen, Jadon Sancho (23) über die Saison hinaus an Bord zu halten. Vor wenigen Tagen war bereits aus England zu vernehmen, dass der BVB die Leihe gerne um ein Jahr verlängern und sich darüber hinaus eine Kaufoption sichern würden.

Die ‚Bild‘ berichtet nun ebenfalls vom Plan einer weiteren Leihsaison. Alternativ sei aber auch ein Tauschdeal denkbar, in den beispielsweise Donyell Malen (25) verrechnet wird. Der niederländische Offensivspieler war schon in der jüngeren Vergangenheit ein Thema bei Manchester United.

Sancho jedenfalls, berichtet die ‚Bild‘, will auf keinen Fall zurück zu United und Trainer Erik ten Hag, der ihn in Folge eines öffentlichen Disputs aussortiert hatte. Aber auch in Manchester plant man nicht mehr mit Sancho. Der Rekordmeister will den bis 2026 gebundenen Engländer zu Geld machen. Vielleicht findet sich ja ein Kompromiss mit dem BVB.