BVB: Neuer Plan mit Sancho | Tendenz bei Reus

Borussia Dortmund will Jadon Sancho offenbar auch in der kommenden Saison in den eigenen Reihen wissen. Wie ‚HITC‘ berichtet, strebt der BVB an, den 23-jährigen Flügelspieler für eine weitere Saison von Manchester United auszuleihen und sich außerdem eine Kaufoption zu sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester United hingegen wolle Sancho sofort verkaufen und habe das dem Spieler und dessen Management bereits mitgeteilt. In den kommenden Wochen werden United und der BVB Gespräche über die Sancho-Zukunft aufnehmen.

Lese-Tipp

BVB: Lotka auf dem Sprung?

Der Engländer erlebte in Dortmund einst seinen Durchbruch im Profibereich und wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Im Januar war er nach einer enttäuschenden Zeit im Old Trafford auf Leihbasis zurückgekehrt. Sein Vertrag in Manchester ist noch bis 2026 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was wird aus Reus?

Unterdessen könnte ein anderer Dortmunder Offensivstar im Sommer gehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, tendiert der BVB dazu, den auslaufenden Vertrag mit Marco Reus (34) nicht zu verlängern. FT hatte bereits vor einer Woche vom Interesse aus der nordamerikanischen Profiliga MLS berichtet. Fakt ist: Ein Karriereende kommt für Reus noch nicht infrage.