Mit 18 schon Stammkeeper: Bayern-Kandidat Restes in der „obersten Kategorie“

Guillaume Restes ist mit 18 Jahren schon Stammkeeper beim FC Toulouse. In Frankreich gilt er als Ausnahmetalent – das hat sich auch bis zum FC Bayern herumgesprochen. Denn laut ‚Sky‘ haben die Münchner Restes als potenziellen Nachfolger für Manuel Neuer (37) auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Aurélien Macedo von der FT-Partnerseite Foot Mercato ist das nur folgerichtig. Der französische Journalist ordnet Restes in die Riege der größten Torwarttalente Europas ein: „Ich sehe ihn in der obersten Kategorie von Chevalier, Trubin, Donnarrumma, Diogo Costa oder Verbruggen.“

Lese-Tipp

Neuer-Nachfolge: Bayern hat ein Juwel auf dem Zettel

Doch was macht Restes so stark? Macedo erläutert: „Er ist gut auf der Linie, zeigt beeindruckende Reflexe. Und er ist stark mit dem Ball am Fuß. Noch dazu strahlt er viel Selbstvertrauen aus. Zusammen mit Lucas Chevalier aus Lille ist er für mich der beste junge französische Torhüter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Raum für Verbesserung gibt es laut Macedo aber noch „beim Spiel in der Luft“. Soll heißen: Restes kann noch mutiger seine Linie verlassen, um Flanken abzufangen. Dass er mit 18 Jahren aber überhaupt schon regelmäßig in einer Top-Fünf-Liga und der Europa League spielt, ist ein Alleinstellungsmerkmal unter Torhütern.