FC Bayern: Olise startet gegen Wolfsburg

Bayern-Neuzugang Michael Olise findet sich zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) in der Startelf wieder. Der ebenfalls erst in diesem Sommer an Bord geholte João Palhinha muss dagegen zunächst auf der Bank Platz nehmen: Die Doppelsechs bildet das DFB-Duo bestehend aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Dass Olise am ersten Spieltag von Beginn an auf dem Platz steht, kommt angesichts seiner Olympia-Teilnahme durchaus überraschend. Weil der französische Flügelflitzer bis vor wenigen Wochen noch in seinem Heimatland zum Einsatz kam, verpasste er einen Großteil der Vorbereitung. In der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende gegen den SSV Ulm wurde der 22-Jährige kurz vor Schluss eingewechselt und steuerte noch eine Vorlage zum 4:0-Sieg bei.