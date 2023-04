FCA: Mit Maaßen in die zweite Liga?

Der FC Augsburg will offenbar auch im Abstiegsfall an Cheftrainer Enrico Maaßen festhalten. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. In der Fuggerstadt sei man vom Übungsleiter komplett überzeugt, der Gang in die Zweitklassigkeit ändere nichts an seiner Jobsicherheit, so das Fachmagazin.

Maaßen ist auch deshalb so anerkannt, weil er Spieler entwickeln kann. Das hatte er zuvor als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund unter Beweis gestellt und soll dies nun auch in Augsburg tun. Nicht umsonst ist sein Vertrag bis 2025 damit im Branchenvergleich recht langfristig gültig.

