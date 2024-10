Verwirrung um DFB: Die Details zum Klopp-Deal

Am gestrigen Mittwoch ließ Red Bull die Bombe platzen. Jürgen Klub wird neuer Chef der Fußball-Sparte beim Brausekonzern. Der langjährige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool will dort „sehen, fühlen und herausfinden, was nützlich für den Fußball ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich sehe meine Rolle als Mentor für die Trainer und das Management der Red-Bull-Vereine.“ Laut dem ‚kicker‘ will RB aber auch „die globale Strahlkraft Klopps nutzen, beispielsweise um Top-Talente vom Wechsel zu RB Leipzig zu überzeugen.“

Lese-Tipp

Klopp beschmutzt sein Denkmal: Jürgen will walk alone

Fraglos lässt sich Klopp diese „Strahlkraft“ auch gut vergüten – mehr als zuvor in Liverpool wird er jedoch nicht verdienen. Der ‚kicker‘ berichtet sogar von einem „deutlich geringeren Salär“ als bei den Reds. Klopps Arbeitspensum wird jedoch auch geringer ausfallen als im Tagesgeschäft aus Premier League und Pokalwettbewerben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Thema Bundestrainer

Schon gestern war durchgesickert, dass Klopps ab dem 1. Januar 2025 in Kraft tretender Vertrag eine Gültigkeit von fünf Jahren hat. Wie zuvor schon die ‚Bild‘ berichtet nun auch der ‚kicker‘, dass anders als zuvor angenommen keine Ausstiegsmöglichkeit geregelt wurde. Auch nicht für das Amt des Bundestrainers.

Was haltet ihr von Jürgen Klopps Wechsel zu Red Bull? Er beschädigt sein Denkmal Gute Konstellation Ist mir egal Teile deine Antwort Bild wird erstellt

‚Sky‘ hatte zuvor gemeldet, dass Klopp den Job bei Red Bull hinter sich lassen kann, sofern er die Möglichkeit hat, Nachfolger von Julian Nagelsmann beim DFB zu werden. Dieser Passus scheint nun doch nicht fixiert worden zu sein – das Thema kann aber im besagten Fall durchaus trotzdem heiß werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagte jedenfalls schon im September: „Wenn Julian Nagelsmann sich irgendwann entscheiden würde, dass er lieber wieder einen Topklub trainieren würde – dann geht natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei.“ Der fängt aber nun erstmal im Januar bei Red Bull an.