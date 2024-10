Paukenschlag: Klopp unterschreibt bei Red Bull

Jürgen Klopp heuert offenbar beim Red Bull-Konzern an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 57-Jährige zum 1. Januar 2025 neuer „Global Head of Soccer“ beim Brausehersteller. Der Startrainer habe bereits seinen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Klopp werde ab dem Jahreswechsel die RB-Klubs aus Leipzig, Salzburg, New York und Brasilien in strategischen und personellen Fragen beraten. Darunter fallen auch Transfers von Spielern und Trainern. Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer bei Red Bull, sei die Triebfeder hinter dem Coup, so ‚Sky‘.

Die Möglichkeit, wie schon seit Jahren kolportiert eines Tages als Bundestrainer zu arbeiten, will sich Klopp aber offenhalten. Wie der Bezahlsender weiter berichtet, hat sich der gebürtige Stuttgarter eine Ausstiegsoption gesichert, sollte er künftig die Möglichkeit erhalten, beim DFB als Nachfolger von Julian Nagelsmann einzusteigen.

Update (9:19 Uhr): Red Bull hat die Zusammenarbeit mit Klopp offiziell bestätigt. „Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen“, so Klopp, „gemeinsam können wir entdecken, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull-Klubs, aber letztendlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. Wie gesagt, nichts könnte mich mehr begeistern.“