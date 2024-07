Neuer Keeper für Union

Union Berlin nimmt Carl Klaus unter Vertrag. Zur genauen Laufzeit des Arbeitspapiers macht der Bundesligist keine Angaben. Der 30-jährige Torhüter war in den vergangenen drei Jahren beim 1. FC Nürnberg aktiv, seit Anfang Juli war er ohne Klub.

Klaus empfahl sich über ein Probetraining bei den Eisernen für eine Festverpflichtung. In Nürnberg stand er in 27 Pflichtspielen auf dem Platz. In Berlin komplettiert er nun das Torhüter-Team.