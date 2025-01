Eintracht-Paukenschlag: Tuta vor Blitz-Wechsel?

Eigentlich gehörte Tuta im bisherigen Saisonverlauf zu den Leistungsträgern einer bärenstarken Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Der 25-jährige Brasilianer stand bis zum 13. Spieltag in jedem Ligaspiel von Beginn an auf dem Rasen, dann setzten ihn Wadenprobleme außer Gefecht. Gegen den FC St. Pauli (1:0) am vergangenen Wochenende reichte es für einen Kurzeinsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Yagiz Sabuncuoglu könnte der Weg von Tuta in die Türkei führen. Dem Bericht des türkischen Journalisten zufolge haben sich Fenerbahce und die SGE sogar schon auf Ablösemodalitäten für den Verteidiger geeinigt. Seit heute sollen auch konkrete Vertragsverhandlungen mit der Spielerseite geführt werden.

Vertraglich ist Tuta nur noch bis 2026 in der Finanzmetropole gebunden. Sollte eine Verlängerung in den Überlegungen des Rechtsfußes keine Rolle spielen, ist ein Verkauf in der laufenden Transferperiode oder im Sommer realistisch. Dass Fener und Startrainer José Mourinho einen neuen Innenverteidiger suchen und dafür auch bereit sind, kräftig zu investieren, hatte FT bereits exklusiv im Rahmen des Interesses der Istanbuler an Kevin Danso berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftiger Eintracht-Winter

Frankfurt winkt in diesem Januar also ordentlich Reibach, denn die Hessen verhandeln bekanntermaßen auch mit Manchester City über den Verkauf von Omar Marmoush (25). Für den Toptorjäger stehen 80 Millionen Euro Ablöse im Raum. Zudem steht Jens Petter Hauge (25) vor dem permanenten Transfer zu FK Bodo/Glimt.