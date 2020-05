Schalke: Jobgarantie für Wagner

David Wagner muss auch nach der erneut desolaten Gesamtleistung gegen den SV Werder Bremen (0:1) am gestrigen Samstag nicht um seinen Job fürchten. „Wir werden die richtigen Schlüsse aus dieser Krise ziehen und im Sommer die notwendigen Entscheidungen treffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann gemeinsam mit David Wagner wieder den Fußball sehen werden, der uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat“, erklärt der Schalker Sportchef Jochen Schneider gegenüber der ‚Bild‘.

Ziel sei es, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. „Wir alle, sportliches Management, Trainerteam und Mannschaft, haben die dringende Verpflichtung, diesen erschreckenden Negativlauf umgehend zu stoppen. So können und dürfen wir uns als FC Schalke 04 nicht präsentieren“, so Schneider.