Kuba wird Besitzer von Wisla Krakau

Jakub Blaszczykowski geht unter die Vereinseigentümer. Wie der polnische TV-Sender ‚TVP‘ berichtet, wird der Ex-Profi von Borussia Dortmund in den nächsten Tagen mit seinen Geschäftspartnern Tomasz Jazdzynski und Jaroslaw Krolewski den polnischen Traditionsklub Wisla Krakau übernehmen.

Die notwendigen Papiere sind demnach bereits am 31. März unterzeichnet worden. Bemerkenswert: Blaszczykowski steht noch immer als Spieler bei Wisla unter Vertrag, absolvierte in der ausgesetzten Saison 15 Pflichtspiele (fünf Tore, drei Assists). In Deutschland lief Kuba acht Jahre lang für Borussia Dortmund (2007 - 2015) und drei Jahre lang für den VfL Wolfsburg (2016 - 2019) auf, ehe es vor gut einem Jahr zu seiner ersten Profi-Station Wisla zurückging.