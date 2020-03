Shanghai will mit Ighalo verlängern

Bis zum Sommer ist Odion Ighalo an Manchester United verliehen. Laut ‚Sky Sports‘ stellt sein eigentlicher Arbeitgeber in China aber bereits die Weichen für eine langfristige Zusammenarbeit. Demnach will Shanghai Shenhua den Vertrag des 30-Jährigen bis Dezember 2024 ausdehnen. Der aktuelle Arbeitsvertrag würde zwei Jahre früher auslaufen.

Überzeugt werden soll der Angreifer mit einem Traumgehalt von 23 Millionen Euro pro Jahr. Der Nigerianer will aber zunächst abwarten, ob ihm die Red Devils einen dauerhaften Vertrag anbieten. United hatte sich den Mittelstürmer kurz vor Ablauf des Wintertransfermarkts gesichert.