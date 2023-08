30 Millionen: Beto in die Premier League

Der FC Everton verstärkt die Offensive. Beto (25) kommt von Udinese Calcio und unterschreibt bei den Toffees einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse in die Kassen der Italiener.

In der vergangenen Saison trat der Portugiese mit zehn Treffern in 33 Ligaspielen als bester Torschütze von Udinese in Erscheinung. Künftig wird der 1,94 Meter große Sturmtank in England auf Torejagd gehen.