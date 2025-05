Alles auf dem Prüfstand: Tabula rasa bei Milan

Letztlich muss auch der stets von sich überzeugte Zlatan Ibrahimovic einsehen, dass er nicht unfehlbar ist. Auch am ehemaligen Stürmer, dessen Legenden-Status bei den Rossoneri gerade bröckelt, macht die Kritik nicht halt. Eigentlich als externer Berater gestartet, zieht er im Hintergrund beim AC die Fäden und ist damit auch für die Zusammenstellung des Kaders mit zuständig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und jener Kader hat in dieser Saison auf ganzer Ebene versagt, was letztlich nicht nur die Trainer Paulo Fonseca (bis Dezember) und Sérgio Conceição den Kopf gekostet hat, sondern auch am Schweden nicht spurlos vorbeigehen dürfte.

Keiner unverkäuflich

An der Saisonanalyse hätte auch der Gewinn des Pokals wenig verändert, nach der 0:1-Pleite gegen den FC Bologna wurde der Gegenwind aber eben zwei Spieltage vor dem Ende noch einmal stärker. So stark, dass bereits jetzt klar ist, dass im Sommer ein großer Umbruch unausweichlich ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass kein einziger Spieler unverkäuflich ist. Angefangen im Tor bei Kapitän Mike Maignan (29), dessen bis 2026 laufender Vertrag verlängert werden soll. Wenn der Franzose allerdings ablehnt, soll er noch in diesem Sommer verkauft werden, so die Tageszeitung. Nach einer ganz schwachen Saison steht Theo Hernández (27) auf dem Abstellgleis, auch Superstar Rafael Leão (25) darf gehen.

Drei Spieler, die in den vergangenen Jahren als Stützen die Mannschaft etwa 2022 zum Scudetto getragen haben, haben ausgedient. Zudem sollen, so die ‚Gazzetta dello Sport‘, auch entweder Malick Thiaw (23) oder Fikayo Tomori (27) den Verein verlassen, gerade der deutsche Nationalspieler hat einen Markt in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Winter-Transfer floppen

Zurück zu Ibrahimovic. Der Schwede blies mit dem Management der Rossoneri zum Großangriff. Kyle Walker (34), João Félix (25) und Santiago Giménez (24) wurden im Winter als große Verstärkungen geholt, enttäuschten aber. Walker und Félix haben ebenso keine Zukunft in der Domstadt wie Tammy Abraham (27), der zur AS Rom zurückkehren wird.

Der Umbruch ist unausweichlich, wie drastisch er ausfällt, werden die kommenden Wochen zeigen und hängt sicherlich auch davon ab, ob Milan, aktuell Achter, doch noch den Sprung in die europäischen Wettbewerbe schafft. Mit einem neuen Trainer und einer gänzlich veränderten Mannschaft soll es dann in der kommenden Saison wieder aufwärts gehen, Ibrahimovic braucht bei den Transfers Treffer. Den Rossoneri steht ein umtriebiger Transfersommer ins Haus.