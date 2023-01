Reus-Berater trifft sich mit Leipzig

Marco Reus im Trikot von RB Leipzig? Eine seltsame und für viele Fans von Borussia Dortmund wahrscheinlich sogar verstörende Vorstellung. Sollte die 33-jährige Vereinslegende im Sommer Teil des ungeliebten Red Bull-Imperiums werden, wäre das für jeden aus der schwarz-gelben Anhängerschaft, der auch nur ein bisschen was mit Romantik anfangen kann, ein harter Schlag.

Noch dürfte es bis dahin ein weiter Weg sein, wenngleich die Fährte nach Sachsen immer deutlicher sichtbar wird. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist Reus-Berater Dirk Hebel einer Einladung zu einem Treffen mit RB gefolgt. Der Bezahlsender veröffentlicht Bildmaterial, das den Spieleragenten beim 1:1 gegen Bayern München am gestrigen Freitagabend auf der Tribüne der Red Bull-Arena zeigt.

Unlängst soll sich Hebel bereits mit Manchester United getroffen haben und wurde passenderweise auch im Old Trafford ausfindig gemacht. Solche Bilder haben Signalwirkung. Reus-Arbeitgeber Dortmund soll wissen, dass das Spielerlager wenige Monate vor dem Ende der Zusammenarbeit nicht untätig ist. Noch, so der jüngste Stand, zieren sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. mit konkreten Vertragsgesprächen.