Inter: Sensi soll bleiben

Stefano Sensi soll auch über den Sommer für Inter Mailand auflaufen. Nach Informationen des italienischen Portals ‚calciomercato.com‘ sind die Nerazzurri bereit, die Kaufoption zu ziehen und rund 25 Millionen Euro für die 24-jährige Leihgabe von US Sassuolo auf den Tisch zu legen. Gespräche sollen demzufolge am Saisonende geführt werden. Inter-Coach Antonio Conte gab bereits sein Einverständnis.

Sensi war im Sommer auf einjähriger Leihbasis von Sassuolo nach Mailand gewechselt. Insbesondere in den ersten sieben Ligaspielen glänzte Sensi, der in diesem Zeitraum ebensoviele Scrorerpunkte markierte (drei Tore und vier Vorlagen). Allerdings laboriert der Mittelfeldspieler seit rund einem Monat an einer Fußverletzung. Sein Vertrag bei seinem Stammklub Sassuolo ist noch bis 2023 datiert.