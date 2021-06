Eindhoven verpflichtet Mwene

Nach drei Jahren bei Mainz 05 schließt Phillipp Mwene (27) das Kapitel Bundesliga. Der Außenverteidiger wechselt ablösefrei zur PSV Eindhoven. Der niederländische Erstligist stattet Mwene mit einem Dreijahresvertrag bis 2024 aus.

Eindhovens Technischer Direktor John de Jong sagt: „Phillipp ist ein variabler Spieler, der sowohl rechts als auch links in der Abwehr und im Mittelfeld spielen kann. Er hat letzte Saison bei Mainz fast alles gespielt und bringt uns mehr Optionen, zu variieren. Mit 27 Jahren ist Phillipp in der Blüte seiner Karriere und hat gezeigt, dass er in einer der stärksten Ligen Europas mithalten kann.“

Mwene freut sich auf einen „großen Verein, der viele Titel gewonnen hat und jedes Jahr um die Meisterschaft kämpft. Ich habe diese Herausforderung gesucht. Auf dem Spielfeld werde ich alles geben. Ich bin vielseitig einsetzbar und spiele dort, wo der Trainer denkt, dass er mich am besten aufstellen kann.“