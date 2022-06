Vidal: Zwei Angebote auf dem Tisch

Arturo Vidal wird Inter Mailand vermutlich Richtung Südamerika verlassen. Wie die argentinische Zeitung ‚Olé‘ berichtet, zeigen neben Flamengo Rio de Janeiro auch die Boca Juniors konkretes Interesse am 35-Jährigen. Vidal sollen von beiden Vereinen Angebote vorliegen.

Der Routinier darf Inter Mailand in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Bei den Nerazzurri gehörte Vidal in der abgelaufenen Saison nicht mehr zum Stammpersonal. Der Mittelfeldspieler kam dennoch in 41 Partien für den italienischen Vizemeister zum Einsatz.