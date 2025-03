52 Millionen: Kean in die Premier League?

Stürmer Moise Kean könnte den AC Florenz im Sommer in Richtung England verlassen. Laut dem italienischen Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘ sind gleich drei Premier League-Klubs an einer Verpflichtung des 25-jährigen Italieners interessiert. West Ham United, Newcastle United und der FC Arsenal sollen einen möglichen Deal prüfen. Die drei Vereine seien zudem bereit, im Sommer Keans Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen Euro zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An den finanziellen Mitteln der Vereine dürfte ein Transfer kaum scheitern. Ob ein Wechsel zustande kommt, hängt vor allem von der Bereitschaft und dem Willen des Spielers ab. In der Serie A steht Kean mit 15 Treffern hinter seinem Landsmann Mateo Retegui (25/Atalanta Bergamo) auf dem zweiten Platz der Torschützenliste. Sein Vertrag bei der Fiorentina ist noch bis 2029 gültig.