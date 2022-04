Schlüsselspieler Schlager: Zu wichtig zum Verkaufen?

Mitunter wird das Wort Schlüsselspieler recht inflationär benutzt. Auf Xaver Schlager trifft es aber sicher zu, wie ein Blick in die Statistik zeigt: In 20 Spielen ohne den Mittelfeld-Abräumer holte der VfL Wolfsburg nur 0,9 Punkte pro Partien. In neun Partien mit Schlager dagegen satte 1,78 Zähler.

Der Genesung des Österreichers nach seinem Kreuzbandriss scheint es also zu großen Teilen zu verdanken, dass die Wolfsburger dem Abstiegsstrudel entkommen konnten. Wenn der Klassenerhalt perfekt gemacht wurde, sollen dann laut dem ‚kicker‘ Vertragsgespräche mit Schlager aufgenommen werden.

Und die sind durchaus dringend, schließlich ist der 24-Jährige nur noch bis 2023 gebunden. Bis Sommer soll eine Entscheidung her. Will Schlager nicht verlängern, erwägt der VfL dem ‚kicker‘ zufolge sogar, mit dem Linksfuß in letzte Vertragsjahr zu gehen und einen ablösefreien Wechsel in Kauf zu nehmen. Einfach, weil er so wichtig für die Truppe von Florian Kohfeldt ist.