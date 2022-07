Mbabu wechselt ins Craven Cottage

Der Wechsel von Kevin Mbabu in die Premier League ist in trockenen Tüchern. Fortan läuft der schnelle Außenverteidiger nicht mehr für den VfL Wolfsburg, sondern für den FC Fulham auf. Bei den Westlondonern unterzeichnet Mbabu einen Vertrag bis 2025, der per vereinsseitiger Option um weitere zwölf Monate verlängert werden kann.

Dem Vernehmen nach fließen sechs Millionen Euro Ablöse in die Kassen der Niedersachsen. Der Vertrag des 22-fachen Schweizer Nationalspielers wäre 2023 ausgelaufen, die Wölfe nutzten die letzte Chance auf eine adäquate Ablöse für den 27-Jährigen.

Für den Bundesligisten lief Mbabu 66 Mal auf. Dabei steuerte er drei Tore und drei Assists zum Erfolg des VfL bei. Fulham wird nicht seine erste Station in England sein. Bereits von 2013 bis 2016 war Mbabu auf der Insel angestellt, damals bei Newcastle United.