Pfannenstiel in die MLS

Lutz Pfannenstiel wird in Kürze einen Job in der nordamerikanischen Major League Soccer antreten. Gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ bestätigt der 47-Jährige: „Ja, ich habe mich entschieden, es geht in die USA.“ Bei welchem Klub er anheuern wird, verrät Pfannenstiel nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Rheinischen Post‘ soll der ehemalige Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf als einer der „Hauptverantwortungsträger ein langfristig angelegtes Projekt vorantreiben.“ Im Gespräch war Pfannenstiel zuvor auch bei Newcastle United und Inter Mailand.