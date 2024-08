Napoli: Neres-Deal vor dem Abschluss

Im Transferpoker um David Neres bahnt sich eine Einigung an. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat die SSC Neapel ein verbessertes Angebot für den brasilianischen Flügelspieler bei Benfica Lissabon eingereicht. Es seien nur noch Details zu klären, ehe sich der 27-Jährige Napoli anschließen wird.

Neres ist seit dem Sommer 2022 für Benfica aktiv. Rund 15 Millionen Euro zahlten die Portugiesen zu dem Zeitpunkt an Shakhtar Donetsk. Seitdem stand er in 83 Pflichtspielen für Lissabon auf dem Platz, in denen er 17 Tore erzielte und 26 weitere vorbereitete. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.