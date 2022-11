Union: Fischer lehnte Top-Angebote ab

Für einen Verbleib an der Alten Försterei schlug Union Berlins Trainer Urs Fischer lukrative Angebote anderer Vereine in den Wind. Laut der ‚Sport Bild‘ hätte der 56-Jährige beim Al Nassr FC aus Saudi-Arabien das Fünffache kassieren können, auch in Italien habe man Fischer gelockt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im September verlängerte der Schweizer seinen auslaufenden Vertrag bei Union bis 2025 und ohne Ausstiegsklausel. Fischers Jahresgehalt soll bei über einer Million Euro plus Prämien liegen – eine davon fließt beim Gewinn der Meisterschaft. Seit 2018 ist Fischer in Berlin im Amt, führte den Klub zum Aufstieg und steht mit den Eisernen aktuell auf Platz eins der Bundesliga.