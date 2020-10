Lyon: Quaison als Depay-Ersatz?

Noch immer steht bei Olympique Lyon ein möglicher Absprung von Memphis Depay (26) zur Debatte. Der Niederländer ist sich mit dem FC Barcelona über einen Wechsel einig, es hakt allerdings an der Ablöse. Nun könnte Depays Stammverein vorsorglich einen Nachfolger für den Niederländer gefunden haben. Laut dem französischen Hörfunksender ‚RMC‘ haben die Lyoner Robin Quaison von Mainz 05 im Visier.

Quaison spielte eine starkes Saison 2019/20 in Mainz und erzielte 13 Tore in 33 Pflichtspielen, die neue Spielzeit startete er mit zwei Toren in vier Partien. Dementsprechend weckt der Schwede Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. So sollen in der Vergangenheit bereits Tottenham Hotspur und der FC Burnley Interesse an der Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers gezeigt haben.

Nach dem schwachen Saisonstart der Mainzer und der gestrigen 0:4-Schlappe gegen Union Berlin könnte Quaison nun umso mehr auf einen Abgang drängen. Daneben könnte der bevorstehende Wechsel von Ousmane Dembélé (23) zu Manchester United den Weg für einen Depay-Transfer nach Barcelona ebnen.