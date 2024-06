Liverpool-Juwel: Leipzig-Interesse stößt auf Gegenliebe

Wer in der aktuellen Bundesligapause typischen RB-Fußball sehen möchte, muss sich nur die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft anschauen. Am Dienstagabend qualifizierte sich die Alpenrepublik mit einem überzeugenden Sieg gegen die Niederlande (3:2) als Gruppenerster der Todesgruppe D für das Achtelfinale.

Einer, der unter Bundestrainer Ralf Rangnick immer gesetzt ist und dieses Vertrauen stets mit guten Leistungen rechtfertigt, ist Nicolas Seiwald. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler zeigt im Nationaltrikot, welch großes Potenzial in ihm steckt. Bei seinem Verein RB Leipzig ist er diesen Nachweis in seiner ersten Bundesligasaison noch schuldig geblieben.

Vakanz auf der Sechs

In der abgelaufenen Bundesligasaison waren die Sechser-Positionen bei den Sachsen eine häufig wechselnde Baustelle. Neben Seiwald durften sich Amadou Haidara (26), Kevin Kampl (33) und als Experiment sogar Christoph Baumgartner (24) probieren – keiner konnte auf Dauer überzeugen. Einzig Xaver Schlager (26) war eine Konstante. Dieser zog sich jedoch im Saisonendspurt einen Kreuzbandriss zu und wird bis zum Jahresende ausfallen.

Grund genug für RB, sich für diese Position auf dem Markt umzusehen. Als perfekten Kandidaten haben die Sachen Tyler Morton vom FC Liverpool auserkoren. Dieser wird bereits seit frühester Jugend an der Anfield Road ausgebildet und sammelt seit einigen Jahren Spielpraxis bei Leihvereinen. Perspektivisch soll er den Sprung in den Profikader der Reds schaffen. Ob dies jedoch in absehbarer Zeit der Fall sein wird, ist fraglich.

Spieler signalisiert Bereitschaft

Leipzig befindet sich bereits in konkreten Gesprächen mit Liverpool und drängt nach Informationen von ‚Sky‘ auf eine Leihe mit Kaufoption. An dieser Art von Transfermodell sollen die Reds jedoch nicht interessiert sein. Der Spieler selbst soll dagegen bereits signalisiert haben, dass er es sich durchaus vorstellen kann, zu den Sachsen zu wechseln. Eine Einigung steht bisher noch aus.

Morton kam in der abgelaufenen Saison auf 39 Einsätze für Hull City in der zweiten englischen Liga. Dabei erzielte der äußerst pressing-resistente Sechser drei Treffer und bereitete fünf weitere vor. Dem Vernehmen nach sind neben Leipzig auch Eintracht Frankfurt, der FC Sevilla, Feyenoord Rotterdam und weitere Premier League-Klubs an dem 21-Jährigen interessiert.