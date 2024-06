Große Konkurrenz: Leipzig kämpft um Liverpool-Juwel

Bei Tyler Morton verfolgt der FC Liverpool einen klaren Plan: Das Talent, das seit Kindheitstagen an der Anfield Road ausgebildet wird, sollte über Leihen in die zweite englische Liga an den Herrenbereich herangeführt werden. Der Plan ging voll auf, für die Blackburn Rovers und zuletzt Hull City sammelte der Sechser 79 Championship-Einsätze.

Dennoch bleibt fraglich, ob es für den Sprung in den Profikader der Reds unter dem neuen Trainer Arne Slot reichen wird. Wie ‚The Times‘ berichtet, will sich das RB Leipzig zunutze machen. Demnach sehen die Sachsen im 21-jährigen Engländer den perfekten Mann, um das Vakuum im defensiven Mittelfeld zu füllen.

RB will dauerhaften Transfer

Eine Leihe wie bei Xavi Simons schwebt dem deutschen Champions League-Teilnehmer dabei nicht vor, vielmehr soll der englische U21-Nationalspieler festverpflichtet werden. Die mögliche Ablöse taxiert die renommierte Tageszeitung auf umgerechnet rund 24 Millionen Euro.

Als weitere Interessenten nennt die ‚Times‘ auch Eintracht Frankfurt sowie den FC Sevilla, Slots Ex-Klub Feyenoord Rotterdam und weitere Premier League-Vertreter. Außerdem soll sich „praktisch jeder Verein in der Championship“ für eine erneute Ausleihe bewerben.

Über welche Qualität Morton verfügt, zeigen nicht nur die Profieinsätze als Leihspieler, auch die Leistungsdaten sprechen eine deutliche Sprache. Laut dem Sport-Datendienstleister ‚CIES Football Observatory‘ kommt der Youngster in Sachen Pressing-Resistenz weltweit auf den drittbesten Wert aller jungen Spieler. Lediglich Gavi vom FC Barcelona und Warren Zaïre-Emery von Paris Saint-Germain erreichen bessere Werte.

Kein schneller Transfer

Viel wird davon abhängen, was Slot im Klubjuwel sieht. Der Niederländer hat bei Feyenoord nachgewiesen, dass er schon früh jungen Spielern das Vertrauen schenkt. Entsprechend wird Morton zunächst zum Vorbereitungsauftakt Anfang des kommenden Monats in Melwood erwartet. Hoffnungen auf einen zeitnahe Entscheidung kann sich RB daher eher nicht machen.