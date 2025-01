Verhandlungen laufen: PSG macht Ernst bei Kvaratskhelia

Neigt sich die Zeit von Khvicha Kvaratskhelia bei der SSC Neapel dem Ende entgegen? Wie die ‚L’Équipe‘ am Morgen berichtete, arbeitet Paris St. Germain weiterhin an einem Transfer des georgischen Flügelstürmers. Im vergangenen Sommer galt der 23-Jährige bereits als das Transferziel Nummer eins des Hauptstadtklubs. Obwohl der Wechsel damals nicht zustande kam, riss der Kontakt zwischen PSG und den Beratern des Neapel-Stars laut der französischen Sport-Tageszeitung jedoch nie ab.

Gegenwärtig versuchen demzufolge einflussreiche Vermittler im Auftrag von PSG den Transfer auf den Weg zu bringen. Der große Unterschied zum Sommer bestehe darin, dass die Verantwortlichen beim Serie A-Klub einen Verkauf Kvaratskhelias nicht mehr kategorisch ausschließen.

Vertragsverlängerung stockt

Neapel befindet sich seit dem Herbst in Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit dem 40-fachen Nationalspieler. Diese sind jedoch gewaltig ins Stocken geraten. Im Dezember wurden zwar Meldungen über eine Annäherung der Parteien öffentlich, zu einer Einigung kam es bisher jedoch noch immer nicht.

Kvaratskhelia indes legt in der aktuellen Spielzeit bei Weitem nicht mehr die Zahlen auf, wie in seiner Durchbruchsaison 2022/23. In 19 Spielen erzielte der feine Techniker fünf Treffer und bereitete lediglich drei vor. Im neuen Spielsystem von Antonio Conte ist nicht mehr alles auf den Superstar der SSC zugeschnitten. Wie die regionale Tageszeitung ‚Il Roma‘ berichtet, ist der Coach daher auch nicht abgeneigt, seinen Spitzenspieler bei einem sehr guten Angebot gehen zu lassen.

Tauschgeschäft als Option

Einem neuen Bericht des spanischen ‚Relevo‘ zufolge sind beide Vereine mittlerweile in einem direkten Austausch über einen möglichen Wintertransfer des Georgiers. Dies kann die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato bestätigen. Kvaratskhelia selbst möchte nach Paris wechseln. Ein erstes offizielles Angebot soll zeitnah bei Neapel eingehen. Nach Foot Mercato-Informationen möchte PSG Milan Skriniar (29), an dem auch Borussia Dortmund interessiert sein soll, im Tausch mit Kvaratskhelia anbieten und so die zu zahlende Ablösesumme etwas senken.

Das hohe Gehalt des slowenischen Nationalspielers ist dabei derzeit noch ein Problem. Dieser ist nicht mit einer Gehaltseinbuße einverstanden und möchte daher, dass ein etwaiges Defizit bei einem Wechsel in die Serie A von PSG ausgeglichen wird.

Auch United interessiert

Konkurrenz könnte der Scheichklub jedoch aus der Premier League bekommen. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ soll Manchester United ebenfalls ein Angebot für Kvaratskhelia planen. Auch hier steht ein Tauschgeschäft im Raum. Eigengewächs und Streichkandidat Marcus Rashford (27) könnte im Transfer verrechnet werden. Kvaratskhelia steht noch bis 2027 in Neapel unter Vertrag.