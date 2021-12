Torfestival gegen Besiktas | BVB verabschiedet sich mit Topnoten

Die großen Fragen waren schon vor dem Anpfiff geklärt. Borussia Dortmund war aber anzumerken, dass man vor heimischem Publikum beim Abschied aus der Champions League das Gesicht waren wollte. Gegen ein schwaches Besiktas wurde von der ersten Minute an Druck aufgebaut. Die großen Chancen wollten aber zunächst nicht herausspringen und so musste ein Konter herhalten, den Malen zur Führung abschloss.

Der Bann war gebrochen und man hatte nicht den Eindruck, dass die bislang noch punktlosen Türken an der diesjährigen Ausbeute noch etwas ändern wollten. Der BVB kontrollierte sich in Richtung Halbzeit und bekam kurz vor dem Pausentee noch einen Elfmeter plus Rote Karte für Besiktas-Verteidiger Welinton geschenkt. Marco Reus besorgte den 2:0-Halbzeitstand.

Der Spielverlauf spielte den Schwarz-Gelben natürlich voll in die Karten. Entsprechend selbstbewusst kamen die Gastgeber aus der Kabine und schnürten den türkischen Meister in der eigenen Hälfte ein. Folgerichtig besorgte Reus nach Traum-Solo den nächsten Treffer. Der eingewechselte Haaland ließ sich seinen Doppelpack ebenfalls nicht nehmen.

Torfolge

1:0 Malen (29.): Axel Witsel gewinnt tief in der eigenen Hälfte den Ball und initiiert so den Konter. Schulz spielt schnell und clever auf Bellingham, der nimmt Tempo auf und bedient kurz vor dem Sechzehner Malen, der Besiktas-Schlussmann Destanoglu schlecht aussehen lässt.

2:0 Reus (45.+2): Der BVB macht im Verbund Druck auf Bozdogan und provoziert so den Ballverlust. Wolf kommt in Ballbesitz und chippt über die Reihe auf Dahoud, der kurz vor dem Fünfer gefoult wird. Klarer Elfmeter, die Rote Karte gegen Welinton ist allerdings zu hart. Reus übernimmt die Pflichtaufgabe und verwandelt sicher links unten.

3:0 Reus (53.): Traumtor von Reus. Der Kapitän spielt doppelten Doppelpass mit Dahoud, zieht in den Strafraum, streichelt den Ball gleich an drei Besiktas-Spielern vorbei und schiebt frei vor Destanoglu mühelos unten links ein.

4:0 Haaland (68.): Aus der Viererkette heraus kommt der Ball zu Dahoud, der den starken Schulz auf dem linken Flügel mitnimmt. Der Außenverteidiger schaut kurz und flankt punktgenau auf Haaland, der gegen die Laufrichtung des Keepers einnickt.

5:0 Haaland (81.): Wieder der Norweger, dieses Mal nach einer Ecke. Dahoud schlägt den Ball perfekt in den Sechzehner, Haaland ist zur Stelle und nutzt die extrem luftige Standard-Verteidigung der Türken zu seinem zweiten Kopfballtreffer.

Eingewechselt:

46‘ Reinier (2,5) für Meunier

62‘ Passlack für Wolf

63‘ Haaland für Reus

73‘ Guerreiro für Bellingham

73‘ Pongracic für Zagadou

Die Noten für den BVB