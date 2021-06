Bestätigt: Werder kämpft um Park

Der SV Werder Bremen plant auch in Zukunft mit Kyu-hyun Park. „Wir sind in Gesprächen und guter Hoffnung, dass es bis Donnerstag klappt. Wir würden ihn gern festverpflichten. Es geht darum, dass wir eine finanzielle Einigung finden“, verrät Clemens Fritz, beim SVW als Chef Profi-Fußball tätig, gegenüber der ‚Bild‘.

Der 20-jährige Park war 2019 von Ulsan Hyundai aus Korea nach Bremen gewechselt und kam dort seitdem als Linksverteidiger in der U19 und der Regionalliga zum Einsatz. Die Leihe läuft nun aus. Die Kaufoption über 500.000 Euro will Werder verstreichen lassen in der Hoffnung, die Ablöse auf die Hälfte herunterzuhandeln.