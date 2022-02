Drei Interessenten: Depay in die Serie A?

Ronald Koeman war es, der Memphis Depay zum FC Barcelona holte. Der Ex-Trainer der Blaugrana wollte seinen Landsmann unbedingt im Team haben, Depay folgte dem Lockruf vor Saisonbeginn ablösefrei. Der Start war dann auch durchaus verheißungsvoll. In einer nicht sonderlich erfolgreichen Mannschaft war der 28-Jährige in der Hinrunde einer der Lichtblicke, traf achtmal in seinen ersten 14 La Liga-Spielen.

Mittlerweile ist Koeman Geschichte und Depay absolvierte seit Anfang Dezember verletzungsbedingt nur ein Spiel. Und die Gerüchteküche in Sachen Sommer-Abschied brodelt. Nach Informationen der Zeitung ‚Sport‘ plant Xavi eher mit anderen Akteuren in der Offensive. Die Winter-Verpflichtungen von Pierre-Emerick Aubameyang (32), Adama Traoré (26) und Ferran Torres (21) untermauern diese These.

Serie A lockt

Depay dürfte dem Bericht zufolge im Sommer die Freigabe für einen Wechsel erhalten. Ein Verbleib in Barcelona könnte die WM-Chancen des Nationalspielers drastisch verschlechtern. An Interessenten mangelt es derweil nicht.

Inter Mailand, Juventus Turin und der AC Mailand sollen sich bereits in Stellung gebracht haben. Auch über eine Rückkehr zu Olympique Lyon wird spekuliert. Das Abenteuer Barça findet also womöglich nach nur einem Jahr schon wieder ein Ende.