Florenz-Interesse an Wolfsburgs Vranckx

Der AC Florenz ist an einer Verpflichtung von Aster Vranckx vom VfL Wolfsburg interessiert. Laut Gianluca Di Marzio sollen die Fiorentina bereits im vergangenen Sommer den Belgier beobachtet haben, nun ein erneuter Vorstoß und die ernste Absicht, den 21-Jährigen zu verpflichten. Die Wolfsburger verlangen zehn Millionen Euro Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler.

Vranckx kam in der vergangenen Saison bei seinen 24 Bundesliga-Spielen meist als Joker für die Wölfe zum Einsatz. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2025 in der Autostadt. Aktuell nimmt er mit der belgischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teil und kann sich ins Rampenlicht spielen für weitere Interessenten.