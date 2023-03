Fortuna: Kehrtwende bei Hennings?

Rouwen Hennings könnte nun doch noch ein Jahr bei Fortuna Düsseldorf dranhängen. Wie die ‚Bild‘ unter Berufung auf Aufsichtsratskreise des Zweitligisten berichtet, wurden Geldmittel für eine Verlängerung mit dem 35-jährigen Stürmer freigegeben. Zuletzt tendierten die Rheinländer gegen einen neuen Vertrag. Hennings verdient in Düsseldorf dem Vernehmen nach 600.000 Euro jährlich.

Sportdirektor Christian Weber sagt über die Verhandlungen: „Wir führen offene Gespräche mit ihm wie mit allen, wo der Vertrag ausläuft. Da gibt es noch nichts Finales zu verkünden. Die Entscheidung hängt nicht von einem Spiel ab, sondern von der Gesamtsituation. Es wird bald zu finalen Gesprächen kommen. Er will weiterspielen, er kann das auch. Er hat noch was im Tank.“ Hennings gelangen in der laufenden Spielzeit sechs Treffer und zwei Assists in 21 Zweitligaspielen.

