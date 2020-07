HSV verlängert mit David

Der Hamburger SV dehnt die Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Jonas David aus. Wie die Rothosen offiziell mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier des 20-jährigen Abwehrtalents bis Sommer 2024, drei Jahre länger als zuvor.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jonas den nächsten talentierten Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs langfristig an uns binden konnten. Jonas hat in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung vollzogen“, kommentiert HSV-Sportdirektor Michael Mutzel die Einigung. David war in der Rückrunde an Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ausgeliehen.