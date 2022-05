Medien: BVB-Interesse an Edwards

Mit Nico Schlotterbeck (22) und Niklas Süle (26) hat sich Borussia Dortmund bereits zwei begehrte Innenverteidiger sichern können. Mit Dan-Axel Zagadou (22) und Marin Pongracic (24) werden aber eben so viele Verteidiger sicher den BVB verlassen. Hinzu kommt Manuel Akanji (26), der die Wechselfreigabe erhalten hat.

Der dritte neue Verteidiger könnte aus England kommen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben Interesse an Ronnie Edwards. Der 19-Jährige gilt als eines der größten Innenverteidiger-Talente seines Jahrgangs und verdiente sich in der abgelaufenen Saison für Peterborough United seine Sporen in der zweiten englischen Liga. Für The Posh sammelte er 38 Pflichtspieleinsätze und debütierte Anfang Oktober in der englischen U19-Nationalmannschaft.

Edwards steht aber nicht nur unter Dortmunder Beobachtung. Laut der englischen Boulevardzeitung zeigen neben Aston Villa, dem FC Southampton, Crystal Palace, Tottenham Hotspur und Manchester United auch RB Leipzig sowie Eintracht Frankfurt Interesse. In Peterborough steht Edwards noch bis 2025 unter Vertrag, durch den Abstieg in die dritte Liga gilt ein Wechsel aber als wahrscheinlich. Und wie ‚Sun‘ weiter berichtet, könnte sich die Ablöseforderung auf bis zu zwölf Millionen Euro belaufen.