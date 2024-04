Sané mit Prognose für das Arsenal-Spiel

Bezüglich der am Mittwoch (21 Uhr) anstehenden Begegnung mit dem FC Arsenal zeigt sich Leroy Sané zuversichtlich. Gegenüber ‚Bild‘ ließ sich der am Schambein verletzte Flügelstürmer des FC Bayern zu einer positiven Prognose hinreißen. „Ich hoffe. Es sollte klappen“, so Sané angesprochen auf einen Einsatz im wichtigen Champions League-Viertelfinale.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntagvormittag habe der 28-Jährige wieder mit leichtem Training und individuellen Läufen begonnen. Trainer Thomas Tuchel hatte bereits angekündigt, man werde „wieder alles daran setzen“, dass Sané am Mittwoch einsatzfähig sein wird.