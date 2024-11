Frankfurt: Hiobsbotschaft für Amenda

Aurèle Amenda muss sich einer Operation unterziehen und wird Eintracht Frankfurt für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie die SGE bekanntgibt, wird der Eingriff am Mittwoch stattfinden. Der 21-Jährige hatte sich bei der Schweizer Nationalmannschaft am Syndesmoseband verletzt.

Der Verteidiger ist seit Januar 2024 bei der Eintracht unter Vertrag, wurde aber für die Rückrunde 2023/24 an die Young Boys Bern zurückverliehen. Bei den Adlerträgern kam Amenda bislang noch nicht richtig in Fahrt, acht Einsätze, darunter aber nur zwei von Anfang an, stehen für ihn bislang zu Buche.