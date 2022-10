Ballon d’Or: Haller mit guter Platzierung

Sébastien Haller hat bei seiner ersten Ballon d’Or-Nominierung gut abgeschnitten. Wie das preisverleihende Magazin ‚France Football‘ verkündet, belegt der Stürmer von Borussia Dortmund Platz 13. Der Sieger wird im Laufe des heutigen Montagabend gekürt.

Der Ballon d’Or ehrt die besten Spieler der vergangenen Saison. Damals schoss Haller in acht Champions League-Spielen für Ajax Amsterdam elf Tore. Es folgte der 31 Millionen Euro teure Wechsel zum BVB, ehe beim 28-jährigen Stürmer Ende Juli Hodenkrebs diagnostiziert wurde. Seither befindet sich Haller in Behandlung.

Ranked at the 13rd place for the 2022 Ballon d’Or! @HallerSeb@BVB#ballondor pic.twitter.com/dJFFvm99U2