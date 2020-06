MLS-Interesse an Balotelli

Mario Balotelli könnte seine Karriere in der amerikanischen Major League Soccer fortsetzen. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, hat LA Galaxy Kontakt zu Berater Mino Raiola aufgenommen und sich nach den Zukunftsplänen des Angreifers erkundigt. Derzeit geht Balotelli für Brescia Calcio auf Torejagd, ein Abschied vom derzeitigen Tabellenschlusslicht der Serie A gilt jedoch als sehr wahrscheinlich.

Am 29-Jährigen sollen neben Los Angeles auch Galatasaray und der brasilianische Erstligist Vasco da Gama interessiert sein. Balotellis Vertrag in Brescia läuft noch bis 2022. Erst im vergangenen Sommer war er ablösefrei von Olympique Marseille zum Serie A-Aufsteiger gewechselt. Bislang blieb der Stürmer jedoch unter den Erwartungen und konnte in 19 Partien lediglich fünf Treffer erzielen.