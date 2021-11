Casteels mit Corona infiziert

Der VfL Wolfsburg muss in der Champions League gegen den FC Sevilla am Dienstagabend (21 Uhr) auf Koen Casteels verzichten. Wie die Wölfe mitteilen, fällt der Torhüter aufgrund einer Corona-Infektion aus. Der Belgier begab sich bereits in häusliche Quarantäne.

Am Sonntagabend plagten den zweifach geimpften Schlussmann Symptome, woraufhin ein positiver Test Aufschluss über die Infektion gab. In der laufenden Spielzeit verpasste Wolfsburgs Nummer eins bislang keine Pflichtspielminute.