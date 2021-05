Konaté-Nachfolge: Leipzig verhandelt Lacroix-Transfer

Mit einer starken Bundesliga-Debütsaison (36 Pflichtspiele) beim VfL Wolfsburg hat Maxence Lacroix im In- und Ausland Begehrlichkeiten geweckt. Lange wurde der französische Innenverteidiger bei Borussia Dortmund gehandelt, zuletzt auch bei Champions League-Sieger FC Chelsea. Doch mittlerweile bildet sich RB Leipzig als neuer Favorit ab.

Nach Informationen von ‚Sky‘ führen die Sachsen konkrete Gespräche über einen Lacroix-Transfer. Demnach will RB in Kürze ein offizielles Angebot in Wolfsburg einreichen. Eine Summe nennt der Bezahlsender nicht, erinnert jedoch an die Wolfsburger Schmerzgrenze von 30 Millionen Euro, um den 21-jährigen Verteidiger aus seinen bis 2024 datierten Vertrag zu entlassen.

In Leipzig wäre Lacroix der logische Nachfolger des kürzlich zum FC Liverpool gewechselten Ibrahima Konaté (22), für den RB mindestens 40 Millionen Euro einstreicht. Weitere 42,5 Millionen Euro hat der Vize von Meister Bayern München für Dayot Upamecano (22) erhalten. Unter diesen Voraussetzungen scheint Lacroix finanzierbar zu sein.