Frankfurt: Krösche spricht über weitere Transfers

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat über die weiteren Planungen für den Wintertransfermarkt gesprochen. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Manager: „Das wird man sehen in den nächsten Wochen. Grundsätzlich überlegen wir, eventuell vorne noch etwas zu machen. Es macht keinen Sinn, über einzelne Namen zu diskutieren. Wir müssen schauen, was wir für ein Profil, was für Fähigkeiten wir hinzufügen wollen. Wenn wir was machen sollten, dann bringt es uns auch mittelfristig weiter.“

Mit Mittelstürmer Sasa Kalajdzic (26) und Mittelfeldspieler Donny van de Beek (26) holte die Eintracht zwei Neue per Leihe an Bord. Darüber hinaus soll noch ein weiterer Stürmer in die Mainmetropole wechseln. Der lange gehandelte Hugo Ekitike von Paris St. Germain ist dem Vernehmen nach aber kein Kandidat mehr bei der SGE. Das kolportierte Jahresgehalt von sieben Millionen Euro ist für den Bundesligisten nicht zu stemmen.