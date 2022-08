Champions League-Auslosung: Diese Gegner warten auf die Bundesliga-Klubs

Die Weltmeisterschaft in Katar wirft ihre Schatten voraus und hat auch Auswirkungen auf die UEFA Champions League. Da bis zum Beginn des Nationenturniers am 20. November die komplette Gruppenphase der Königsklasse absolviert sein muss, wartet auf die Teilnehmer ein straffes Programm: Zwischen dem 6. September und dem 2. November werden alle sechs Begegnungen ausgetragen.

Unverändert bleibt hingegen der Modus. Nach wie vor treten 32 Teilnehmer in acht Gruppen mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die angekündigte Reform der Königsklasse greift erst ab 2024.

Am heutigen Donnerstag um 18 Uhr lost die UEFA in Istanbul die Begegnungen der Gruppenphase aus. Wie üblich, werden die teilnehmenden Klubs auf vier Lostöpfe verteilt. Der FC Bayern und Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt sind im Topf 1 gesetzt – und können sich somit Hoffnungen auf machbare Gruppen machen. Auf Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, beide in Topf 3, warten hingegen potenziell schwierigere Aufgaben. RB Leipzig ist in Topf 2.

Die Töpfe im Überblick

Topf 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Mailand

FC Bayern

Paris St. Germain

FC Porto

Ajax Amsterdam

Topf 2

FC Liverpool

FC Chelsea

FC Barcelona

Juventus Turin

Atlético Madrid

FC Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Topf 3

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Inter Mailand

SSC Neapel

Benfica Lissabon

Sporting Lissabon

Bayer Leverkusen

Topf 4