FCB: Upamecano fällt verletzt aus

Im Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) muss der FC Bayern heute auf Dayot Upamecano verzichten. Sportdirektor Christoph Freund erklärt, warum der französische Innenverteidiger im Breisgau fehlt: „Er hat leichte muskuläre Probleme, nichts Großes. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass er heute eine Pause bekommt.“

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) trifft der Rekordmeister in der heimischen Allianz Arena auf Slovan Bratislava. Nach der 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam müssen die Münchner drei Punkte einfahren und zusätzlich auf Ergebnisglück in Parallelspielen hoffen. Dann wird man höchstwahrscheinlich auch wieder auf die Dienste von Upamecano zurückgreifen können.